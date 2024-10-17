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Kastamonu'da Silahlı Kavga Sonrası Bıçaklama Olayı

Kastamonu'da Silahlı Kavga Sonrası Bıçaklama Olayı
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Kastamonu'da bir tabanca ile yaralanma olayının ardından, yaralanan kişinin yakını, saldırganın babasını bıçakla yaraladı. Olayda her iki taraf da hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kastamonu'da tabancayla vurulan kişinin yakınları zanlının babasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi Deveciler Sokak'ta M.Ç. ile Z.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.Ç, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Z.Y'yi yaraladı.

Olayı öğrenen Z.Y'nin yakını E.Y, M.Ç'nin Uzun Sokak'ta kıraathanede oturan babası M.Ç'yi bıçakladı.

Yaralanan Z.Y. ve M.Ç, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliler M.Ç. ve E.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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