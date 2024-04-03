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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada yaralanarak sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Galip A, kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.C, C.S, H.S. ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. B.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla ağır yaralanmıştı. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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