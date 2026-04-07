Kastamonu'da çeşitli silahlarla yakalanan 7 kişi gözaltına alındı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, genel güvenliği tehlikeye sokma suçuna yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda silah ele geçirdi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı
Bu kapsamda N.K, M.Y, H.G, M.S, H.K, E.O. ve B.G'nin ev ve üstlerinde arama yapıldı.
Aramada 12 tabanca, 13 tabanca şarjörü, 6 av tüfeği, 2 kasatura, 2 hançer, 4 kama ve bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu