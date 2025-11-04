Kastamonu'da Silahla Yaralama Davasında 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi silahla yaralayan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya silahla yaralanan S.E. ile tutuklu sanık Ö.K. ve avukatı katıldı.

Ö.K, duruşmadaki savunmasında, öldürme kastının olmadığını belirterek, "Müşteki ile aramızda bir buçuk metre mesafe vardı. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kastamonu'da mayıs ayında aralarında çıkan tartışmanın ardından Ö.K. tüfekle ateş ederek S.E'yi yaralamıştı. Olayın ardından Ö.K. tutuklanmıştı.???????