Kastamonu'da silahla yağmaya teşebbüs suçundan bir şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da meydana gelen silahla yağmaya teşebbüs olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu'da silahla yağmaya teşebbüs suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, Kuzeykent Mahallesinde 13 Ekim günü meydana gelen 'Silahla Yağmaya Teşebbüs' suçundan iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU