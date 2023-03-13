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Kastamonu'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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Kastamonu'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da bir restoranda çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da bir restoranda çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda Erdal Kabasakal ile D.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Y, Kabasakal'a tabancayla ateş etti.

Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kabasakal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından teslim olan şüpheli D.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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