Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, bir işyerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 44 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel