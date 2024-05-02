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Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu silah ele geçirildi

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Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tam otomatik silah ile mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen iki ikamette yapılan aramada, uzun namlulu tam otomatik silah ile 2 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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