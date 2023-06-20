Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'dan Kastamonu'ya bir araçla kaçak silah getirileceği tespit edilmesi üzerine yapılan takip sonucu 7 ruhsatsız tabanca ile 150 tabanca fişeği ve tabanca namlusu ele geçirildi. Olayla ilgili Z.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince İstanbul'dan Kastamonu'ya bir araçla kaçak silah getirileceği tespit edildi.
Takip sonucu kent merkezinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ile 150 tabanca fişeği ve tabanca namlusu ele geçirildi.
Olayla ilgili Z.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.