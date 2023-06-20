Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'dan Kastamonu'ya bir araçla kaçak silah getirileceği tespit edilmesi üzerine yapılan takip sonucu 7 ruhsatsız tabanca ile 150 tabanca fişeği ve tabanca namlusu ele geçirildi. Olayla ilgili Z.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.