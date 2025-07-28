Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah satışı yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüpheliler Y.E.Y, Y.Y, S.Y. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Zanlıların araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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