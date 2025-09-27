Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız silah satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü ve 120 bin lira ele geçirildi.
Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel