Kastamonu'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 45 Tabanca Ele Geçirildi

KASTAMONU'da silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 45 tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen ruhsatsız tabancaların kente getirilerek satılacağı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin akşam saatlerinde düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira, 2 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.