Kastamonu'da Şiddetli Yağış Yolları Çökertti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış yollarda çökmelere neden oldu. Yağış nedeniyle Paşalı-Karakaya grup yolunun Sırakonak köyü yakınlarındaki Fula Çayı mevkisinde yol çöktü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış yollarda çökmelere neden oldu.

Yağış nedeniyle Paşalı- Karakaya grup yolunun Sırakonak köyü yakınlarındaki Fula Çayı mevkisinde yol çöktü.

Sırakonak, Yunuslar, Karacakaya, Hacıreis ve Hacıreis Sökü, köylerini ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Köyüne gidemeyen Murat Şahin, AA muhabirine, bölgede etkili olan şiddetli yağışların yollara zarar verdiğini belirterek, "Bugün 6 köy dolaştık, köyüme bir türlü ulaşamadım. Çatalzeytin'de oğlum var, şimdi tekrar onun yanına dönüyorum, bu gece onun yanında kalacağım." dedi.