Kastamonu'da Şiddetli Yağış Pirinç Tarlalarına Zarar Verdi
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle pirinç tarlaları zarar gördü. Taşkınlar nedeniyle Yenice köyünde yaklaşık 50 dekar alanda çeltik tarlasını su bastı. Çeltik üreticileri endişeli.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle pirinç tarlaları zarar gördü.
İlçede dünden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Gökırmak'ın debisi arttı. Taşkınlar nedeniyle Yenice köyünde yaklaşık 50 dekar alanda çeltik tarlasını su bastı.
Çeltik üreticilerinden Erdoğan Yılmaz, AA muhabirine, bölgede dünden beri şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.
Köyde yaklaşık 250 dekar arazide çeltik ekildiğini dile getiren Yılmaz, yağışlar nedeniyle tarlaların bir bölümünün su altında kaldığını dile getirdi.
Öte yandan 4 köyü ilçeye bağlayan Yenice köyü köprüsü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.