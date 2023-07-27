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Kastamonu'da Şiddetli Rüzgarın Sebep Olduğu Olayda Araçlara Zarar Verildi

Güncel Haberler

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle apartmanın uçan çatısı, park halindeki araçlara zarar verdi. Şiddetli rüzgar sebebiyle çatıdan kopan sac ve kereste parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kastamonu'de etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle apartmanın uçan çatısı, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle çatıdan kopan sac ve kereste parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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