Kastamonu'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezinde bir ağaç kökünden çıkartılarak etrafa savruldu. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'da şiddetli rüzgar ağacı kökünden çıkarttı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezinde bir apacı kökünden çıkarttı.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle Aktekke Mahalesi'nde bulunan bir ağacı kökünden çıkartarak etrafa savurdu. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.