Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Furkan Özcan'ın kullandığı otomobilin motor bölümünde, Uzunkavak mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel