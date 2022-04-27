Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

Furkan Özcan'ın kullandığı otomobilin motor bölümünde, Uzunkavak mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title