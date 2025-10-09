Haberler

Kastamonu'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Kastamonu'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Kastamonu'da, seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, tırın tekerleğinin alev almasıyla başladı ve dorsedeki tomruklara sıçradı.

Kastamonu'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden yüklediği tomrukları Kastamonu'ya getiren İ.Ş. idaresindeki 37 AAY 716 plakalı tırın tekerleği Kadıdağı mevkisinde alev aldı.

Alevler, tırın dorsesindeki tomruklara sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesi ve tomruklar zarar gördü.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
