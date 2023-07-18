Kastamonu'da seyir halindeki tır yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu-İhsangazi Karayolu'nda seyir halinde olan bir tırın kupa kısmında çıkan yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'da seyir halindeki tır, kupa kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu-İhsangazi Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 37 PU 923 plakalı BMC marka tırın, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı. Sürücü Yusuf T., tırı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri tarafından yapılan müdahale ile tırı saran alevler söndürüldü. Yangında tırın kupa kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU