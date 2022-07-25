Kastamonu'da seyir halindeki askeri pikap yandı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan askeri pikap kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan askeri pikap kullanılamaz hale geldi. Sinop'tan Bartın'a giden askeri pikabın Gökırmak Mahallesi mevkisinde motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince, yol kenarına çekilen araçtaki yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 2 askeri personelin ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi. AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel Kastamonu Tragger Bartın Güncel Haberler

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