Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sentetik ecza hap ile yakalanan iki şüpheli jandarma ekiplerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Araç ilçesinde ES. ve S.H.S. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahısların üzerinde sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince ES. ve S.H.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. - KASTAMONU