Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İkizciler köyünde bir kadın, dün köyden geçen derenin suyuna kapılan bir kişi olduğunu görünce yetkililere ihbarda bulundu. Bunun üzerine başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Yapılan araştırmada, İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) İkizciler köyü ormanlık alanında bir kulübede kaldığı belirlendi.

Kulübesinde ve köyünde ulaşılamayan Bakırcı'nın bulunması için Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile JÖAK Su Altı Arama ekipleri, İkizciler Köyü Deresi'nde çalışma yürütüyor.

Çalışmalara İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri de destek veriyor.