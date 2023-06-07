Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köy sayısı 17'ye düştü

Sel sularının çekilmesiyle tahribatın boyutu gün yüzüne çıkmaya başladı

KASTAMONU Kastamonu'da iki gün önce yaşanan sel sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köylerin sayısı yapılan çalışmalarla 17'ye düştü. Ekipler, heyelan yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle İnebolu, Abana, Bozkurt, Ağlı, Küre, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde birçok köy yolunda heyelan oldu, ev ve işyerlerini su bastı. Bölgede sel sularının çekilmeye başlaması, çay ve derelerdeki su debisinin azalmasıyla selin verdiği tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı. Heyelanlar sebebiyle yolu kapanan 38 köy için çalışmalar devam ediyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin çalışmalarla kapalı köy yolu sayısı 17'ye düştü. Heyelanlar sebebiyle birçok köy yolu da tamamen çökerek kullanılamaz hale geldi. Bozkurt ilçesinde Bayramgazi grup yolunda da heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle 11 köyün ulaşımının sağlandığı Bayramgazi, Yaşarlı, Keşlik, Dursun, Ulu, Işığan, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma, Yaylatepe ve İbrahim köyüne ulaşım sağlayan Bayramgazi grup yolu kullanılamaz hale geldi. Heyelanlar sebebiyle bölgedeki köprü, menfez köprü ve tersip bendleri de zarar gördü, bazı köylerin elektrikleri de kesildi.

"Çatalzeytin'de üçüncü kez afet yaşıyoruz"

Sel afetinin Çatalzeytin'de köy yollarına büyük zarar verdiğini belirten selzede Hüseyin Özdemir, "Epçeler köyü yolunda gördüğüm kadarıyla 30 metre civarında yol göçmüş. Buna benzer köylerimizin mevcut olduğunu öğrendik. Yollarda kayma, çökme hepsi bulunuyor. Ama devletimiz bu heyelanlardan hemen haberdar olmuştur ve ekibine buraya hemen gönderdi. Allah razı olsun, ekipler çalışmalarını burada sürekli devam ettiriyor. İnşallah kısa sürede bu ulaşımı bizlere sağlarlar. Temennimiz çalışmaların süratle devam etmesi, ulaşılamayan yerlere biran önce ulaşılması ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi. Devletimiz yanımızda, bizler onlara sonuna kadar güveniyoruz. İlçemizde 24 civarında köyümüze ulaşım sağlanamıyor. Şu anda köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için ulaşabildiğimiz yerlere kadar geldik ama daha ötesine geçemiyoruz. Zamanla ulaşılamayan köylerimize ulaşılacaktır" dedi.

"Devletimizden yollarımızın yapılmasını bekliyoruz, geldiler açmak içinde çalışıyorlar"

Çatalzeytin'in Kızılcakaya köyü muhtarı Turan Çetinkaya ise, "Çatalzeytin'de üç gündür afet yaşıyoruz. Bu ilçemizde üçüncü afet oluyor, çok şükür can kaybımız yok. Devletimiz duyarlı, geldiler. Şu anda yollarımızı açmaya çalışıyorlar. Dere yataklarını temizliyorlar. Bazı köylerimize ulaşamadık, oralara ulaşmak için bekliyoruz. Makineler tek tek gelmeye başladı. Devletimiz, bölgemizde çalışmalarını gayretle sürdürüyor. Tabii ki kolay değil, bir afet yaşadık. Büyük sel yaşadık, yıkılan yerler oldu, yollarımız göçtü. Eski bir evimiz vardı, selde yıkıldı. Aklı gelmeyecek bir felaket yaşıyoruz. Sularımız kesildi, hortumlarımız patladı. Bunları tamir edebilmek için köy köy uğraşıyoruz" diye konuştu

Köy yolu çöken Salim Çay da yollarının bir an önce açılmasını beklediklerini ve bunun için de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.