Kastamonu'da sel: 3 mahallede evleri su bastı, Cide-Bartın karayolu kapandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili şiddetli olan yağışlar sebebiyle 3 mahalledeki ev ve iş yerlerini sel suları basarken, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. İlçede gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle Saz Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Kumluca Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerini sel suları bastı. Yollarda araçlar da su altında kaldı. Cide-Bartın karayolu da sel sebebiyle ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.