Kastamonu'da Şehit ve Gazi Dernekleri Terör Saldırılarını Protesto Etti

Kastamonu'daki şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ile dernek üyeleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Kan, Irak'ın kuzeyinde geçen hafta gerçekleştirilen hain saldırının herkesi derinden sarstığını söyledi.

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırılar sonucunda 12 vatan evladı kahraman Mehmetçiğin şehadet şerbetini içtiğini belirten Kan, "12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti." dedi.

Vatan için 12 askerin kahramanca şehit olduğunu vurgulayan Kan, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanın semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Her karış toprak kanla sulanmış, bu uğurda milyonlarca can feda edilmiştir." diye konuştu.