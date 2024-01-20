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Kastamonu'da şehir sis altında

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Kastamonu'da hava sıcaklığının 10 derece olduğu bir günde şehir sis bulutuyla kaplandı ve görüş mesafesi azaldı. Sis denizi şeklinde oluşan manzara dronla görüntülendi.

Kastamonu'da şehrin üzerini sis kapladı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

Bölgede Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden itibaren etkili olan sis, şehrin üzerinde adeta "sis denizi" oluşturdu.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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