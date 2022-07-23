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Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'da sarımsak üreticileri gece hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticileri gündüz hasat yapıyor gece ise hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticileri gündüz hasat yapıyor gece ise hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda üretiliyor, 25 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Sarımsak hasadı yapan çiftçiler, ürünlerini kuruması için 15 gün tarlada bırakıyor. Bu süre içinde hırsızlık olayının yaşanmaması için gündüz hasat yapan çiftçiler geceleri de tarlada nöbet tutarak emeklerini koruyor.

Sabaha kadar nöbet tutan çiftçiler, gece geç saatlerde ateş yakarak ısınıyor.

Yazıhamit köyünden sarımsak üreticisi Erkan Subutay, AA muhabirine, bölgede sarımsak hırsızlığının sık sık yaşandığını belirterek, "Hasadını yapmış olduğumuz beyaz altınımızı bu sene de hırsızlara karşı korumak amaçlı tarlalarımızdayız. 15 gün tarlalarda bu şekilde bekleyerek, sarımsaklarımızın tarlada kurumasını sağlıyoruz. Daha sonra traktörlerimiz ile tarlada bulunan sarımsaklarımızı mağazalarımıza ve evlerimize götürerek burada temizleme işlemini yapıyoruz. Temizliğin ardından sarımsaklarımız pazara çıkıyor." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

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