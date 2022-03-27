Kastamonu'da sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticisinin su dinamosunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticisinin su dinamosunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Akdoğan köyünde çiftçilik yapan A.E'nin sarımsak tarlasında bulunan 7 bin lira değerindeki elektrikli su dinamosu, sondaj kulübesinin kapısı kırılarak çalındı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler su dinamosunun Kastamonu'da faaliyet gösteren bir hurdacıya ucuz fiyata satıldığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin Z.K. (33), M.Ş. (22) ve M.G. (21) olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacıda ele geçirilen elektrikli sulama dinamosu cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma tarafından A.E'ye iade edildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, su, Güncel, Haberler

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