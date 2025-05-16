Kastamonu'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı

Kastamonu'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bir yetiştiricinin ihbarı üzerine incelemelere başladı. Hastalık belirtileri gösteren hayvandan numune alındı ve karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı kapatıldı.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir ihbar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bir yetiştiricinin işletmesine hastalık şikayeti üzerine giden serbest veteriner hekim tarafından kurumumuza hayvanda şap hastalığı belirtileri görüldüğü yönünde ihbarda bulunuldu. Söz konusu işletmedeki hayvanda şap hastalığı belirtilerini açık bir şekilde gören resmi veteriner hekimler tarafından numune alma işlemi sonrası gerekli idari ve fenni işlemler başlatılmıştır. Hastalıklı hayvanı, hayvan satıcısından 3 hafta önce aldığını söyleyen vatandaş, hayvanın il dışından geldiğini söylemiştir. Karantina uygulaması kapsamında mevcut Tosya Hayvan Pazarı hastalık sönüşüne kadar kapalı kalacaktır. Ayrıca karantina 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsamaktadır."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor

Barış zirvesinin programı belli oldu! İki ülke hiç karşılaşmayacak
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı

11 kez ameliyat olan ünlü şarkıcı son halini paylaştı
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.