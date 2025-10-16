Kastamonu'da Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında iki kurum arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenle Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından protokolün imzaları atıldı.

Programla şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sanatla buluşmaları ve sanatın iyileştirici gücünden faydalanmaları sağlanacak.

İlgi duydukları sanat dalında mesleki eğitim alacak katılımcılar, bireysel ve grup çalışmalarıyla hem kendilerini ifade edecek hem de sosyal bağlarını güçlendirecekler.

Törene, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, şehit aileleri, gazi yakınları ve Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri katıldı.