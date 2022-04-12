Kastamonu'da samanlığa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da samanlığa çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da samanlığa çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Umut Efecan Uhray (19) idaresindeki 36 AAR 890 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu 2'nci kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0060 plakalı şehir içi dolmuşla çarpıştı.
Otomobil, daha sonra yaklaşık şarampole düşerek samanlığa çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel