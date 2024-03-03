Kastamonu'da Saman Balyaları Altında Hayatını Kaybeden Kişi
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşanan olayda, Ahmet Ecevit isimli kişi saman balyalarının altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Ecevit'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
Yağlıca Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ecevit (70), hayvanlar için samanlıktan balya almaya gitti.
Saman aldığı sırada Ecevit'in üzerine balyalar devrildi.
Bir süre sonra samanlığa giden eşi, Ecevit'in yerde hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi Ecevit'in hayatını kaybettiğini belirledi.