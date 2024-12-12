Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

Trump, orduyu devreye sokuyor

Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçeteler düzenleyip uyuşturucu nitelikli ilaçlar satan 3 kişi gözaltına alındı. Eczaneye yapılan operasyonda 4 bin 332 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip uyuşturucu nitelikli ilaçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip "uyuşturucu madde ticareti", " kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" yapıldığı iddiasıyla bir eczaneye operasyon düzenledi.

Ekipler, eczanede yaptıkları aramada 4 bin 332 sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Eczanedeki üç bilgisayara el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan eczane sahibi ile 2 çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden eczane sahibi ile bir çalışan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
img

Orta Doğu kaynarken Hamas'tan kritik karar
img

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
img

Trump, orduyu devreye sokuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.