Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip uyuşturucu nitelikli ilaçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip "uyuşturucu madde ticareti", " kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" yapıldığı iddiasıyla bir eczaneye operasyon düzenledi.

Ekipler, eczanede yaptıkları aramada 4 bin 332 sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Eczanedeki üç bilgisayara el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan eczane sahibi ile 2 çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden eczane sahibi ile bir çalışan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.