Kastamonu'da Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, sahte 100'lük banknotlar, av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adrese sahte para operasyonu düzenledi.

Operasyonda 35 adet sahte 100'lük banknot, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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