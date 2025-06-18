Kastamonu'da Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, sahte 100'lük banknotlar, av tüfeği ve fişek ele geçirdi.
Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adrese sahte para operasyonu düzenledi.
Operasyonda 35 adet sahte 100'lük banknot, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel