Kastamonu'da Sahte Para Operasyonu: 1 Gözaltı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda 26 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adrese sahte para operasyonu düzenledi.
Operasyonda 26 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel