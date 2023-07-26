Kastamonu'da Sahte Bandrollü Makaron ve Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Kastamonu'da yapılan operasyonda, KOM ekipleri tarafından sahte bandrollü boş makaron ve tütün ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kastamonu'da KOM ekiplerince 122 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron, bin 180 adet doldurulmuş makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 44,75 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kastamonu'da il merkezinde bir ikamette ve 3 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 122 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron, bin 180 adet doldurulmuş makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 44,75 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KASTAMONU