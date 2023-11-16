Kastamonu'da sahte araç ilanıyla dolandırıcılık yapan firari hükümlü Antalya'da yakalandı
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Kastamonu'da sahte araç ilanları vererek 55 kişiyi dolandıran ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda zanlının üzerinde bir cep telefonu, dört sim kart ve yedi banka kartı ele geçirildi.
Kastamonu'da, sahte araç ilanıyla dolandırıcılık yaptığı için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla Antalya'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto alım satım sitelerinde verdiği sahte ilanlarla Kastamonu'da 11, ülke genelinde 55 kişiyi dolandırdığı için hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Operasyonla Antalya'da gözaltına alınan B.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 4 sim kart, 7 banka kartı ele geçirildi.
Zanlı, Emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.