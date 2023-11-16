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Kastamonu'da sahte araç ilanıyla dolandırıcılık yapan firari hükümlü Antalya'da yakalandı

Kastamonu'da sahte araç ilanları vererek 55 kişiyi dolandıran ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda zanlının üzerinde bir cep telefonu, dört sim kart ve yedi banka kartı ele geçirildi.