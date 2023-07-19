Kastamonu'da Şahıs, Su Şebekesi Tamiri İçin Girdiği Çayda Kayboldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su şebekesinin tamiri için Loç Vadisi'ndeki Devrekani Çayı'na giren bir şahıs, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, şahsın bulunması için arama çalışması başlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su şebekesinin tamiri için Loç Vadisi'ndeki Devrekani Çayı'na giren şahıs, akıntıya kapılarak kayboldu. Şahsın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Bal, arızalanan su şebekesi hattını tamir etmek için Loç Vadisi'ndeki Devrekani Çayı'na gitti. Su borularının bulunduğu alana geçmek için iki arkadaşıyla Devrekani Çayı'na giren Bal, suya kapılarak gözden kayboldu. Bal'ın arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ankara'dan bölgeye sevk edilen dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor. - KASTAMONU