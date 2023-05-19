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Kastamonu'da Sağanak Yağış ve Fırtına Etkili Oldu

Güncel Haberler

Meteorolojinin şiddetli sağanak tahmininde bulunduğu Kastamonu'da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu'da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

KASTAMONU - Meteorolojinin şiddetli sağanak tahmininde bulunduğu Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Sağanak yağış beklenen Kastamonu'da fırtına ve kuvvetli yağış etkili oldu. Yaklaşık kuvvetli sağanak ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bedirhan Göksu - Güncel

Kastamonu Fırtına Güncel Haberler

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