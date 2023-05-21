Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu

KASTAMONU - Meteoroloji'nin"sarı" kodla uyardığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ise ihtimal dolu yağışına karşı araçlarını korumak için battaniye, yorgan ve halılarla önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu için kuvvetli sağanak tahmininde bulunarak "sarı" kodla, sel ve su taşkınlarına karşı uyarmıştı. Kentte etkili olan sağanak yağış öncesinde dolu ihtimaline karşı vatandaşlar araçlarını battaniye, yorgan ve halılar ile korumaya aldı. Kentte etkili olan ve yaklaşık 1 saat devam eden sağanak ise hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte yağışların 26 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor.

"Sel olayları da çok olduğu için yağmur her yağdığında, biraz daha tedirgin oluyoruz"

Aracını dolu yağışına karşı battaniye ile korumaya çalışan Zeki Yılmaz isimli vatandaş, "Kastamonu'da bu dönemde sağanak yağışlar sürekli devam ediyor. Daha önce dolu yağışları olduğu için biz de arabalarımızı garajlara çekerek elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Burası yağış alan bir bölge. Sel olayları da çok olduğu için yağmur her yağdığında, biraz daha tedirgin oluyoruz" dedi.