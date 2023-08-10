Kastamonu'da Sağanak ve Dolu Zarara Yol Açtı
Güncel Haberler
Kastamonu'nun Azdavay ve Doğanyurt ilçelerinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, köylerdeki ekili arazi ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.
Kastamonu'nun Azdavay ve Doğanyurt ilçelerinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Azdavay'ın Kerpiçlik, Doğanyurt'un ise Köfünanbarı köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.
Dolu nedeniyle köylerdeki ekili arazi ve meyve ağaçlarında zarar oluştu.
Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel