Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanağın ardından seviyesi yükselen çayın geçici köprülere zarar vermesi nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan Akçay Çayı'nın seviyesi yükseldi.

Çay üzerinde bulunan ve Duran, Kızılcakaya ile Sırakonak köylerine ulaşımın sağlandığı geçici köprüler zarar gördü. Yükselen su seviyesi nedeniyle Çatak köyü yolu da su altında kaldı. Köylere ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ile Sinop'un Türkeli kaymakamlıklarınca çayın taşkına neden olmaması için de çalışma yürütüyor.

Çatak köyü sakinlerinden Mürsel Yalçın, AA muhabirine, köyüne gitmek için yola çıktığını ancak 6 kilometre kala yolun sular altında kalması nedeniyle dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Kastamonu'da ağabeyim kaza yaptı, onun ziyaretine gitmiştim. Yol su altında olduğu için araba sudan geçemedi ve döndü. Şu an köyümüze ulaşım yok." dedi.