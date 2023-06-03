Kastamonu'da Sağanak Bazı Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve dükkanları su bastı. İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu. İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Azdavay Belediyesi ekiplerince bölgedeki söz konusu ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yapılıyor.