Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı

Kastamonu'da ruhsatsız tabanca ve kaçak tütün operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve ruhsatsız tabanca operasyonu düzenlendi.

Kent merkezi ile Taşköprü, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde 7 adreste yapılan aramada, 2 bin 206 paket doldurulmuş makaron ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.