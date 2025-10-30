Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız tabanca ve kaçak tütün elde etmek amacıyla düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda 2 bin 206 paket doldurulmuş makaron ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kastamonu'da ruhsatsız tabanca ve kaçak tütün operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve ruhsatsız tabanca operasyonu düzenlendi.
Kent merkezi ile Taşköprü, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde 7 adreste yapılan aramada, 2 bin 206 paket doldurulmuş makaron ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel