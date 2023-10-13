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Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da, hafif ticari aracın kapı döşemesinin içine saklanan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Batı Çevre Yolu Kavşağı'nda şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kapı döşemesinin içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.