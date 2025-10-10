Kastamonu'da Ruhsatsız Silah ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da bir araçta ruhsatsız silah ve sahte içki bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, bunlara ait 65 fişek, 4 tabanca şarjörü, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ile 4 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.