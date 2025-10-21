Kastamonu'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Operasyonu: 3 Gözaltı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve fişek bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Üç ayrı ikamette ele geçirilen 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 109 fişekle ilgili jandarma işlemleri sürüyor.
Kastamonu'da ruhsatsız silah ve fişek bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve 109 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili O.T, İ,Ç. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel