Kastamonu'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Bulundu, 3 Gözaltı

Kastamonu'da bir araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve fişek bulunması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında şüpheli aracı durdurdu ve içindeki silahları ele geçirdi.

Kastamonu'da bir araçta ruhsatsız silah ve fişek bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatlı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 63 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili, A.M, S.M. ve B.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
