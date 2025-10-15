Kastamonu'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Bulundu, 3 Gözaltı
Kastamonu'da bir araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve fişek bulunması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında şüpheli aracı durdurdu ve içindeki silahları ele geçirdi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçtaki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatlı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 63 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili, A.M, S.M. ve B.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel