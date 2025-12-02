Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheliler İ.Ç, K.T, E.Y, Z.Z, Y.Ö'nün ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız, 2 bulundurma ruhsatlı tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 231 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.