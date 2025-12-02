Haberler

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 bulundurma ruhsatlı tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 231 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheliler İ.Ç, K.T, E.Y, Z.Z, Y.Ö'nün ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız, 2 bulundurma ruhsatlı tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 231 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
