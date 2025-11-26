Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca, 5 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüpheliler E.A, H.Ç, M.D, M.Ç, M.S'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel